Lavoro nero e oltre l'orario consentito, la Guardia di finanza stana due attività commerciali irregolari. Sanzioni per 240mila euro

CIVITANOVA - Lavoro nero, sanzioni per 240mila euro a carico di due datori di lavoro. È l'esito di una serie di controlli della Guardia di finanza di Civitanova che hanno scoperto le irregolarità in due attività commerciali, una nel settore della ristorazione, la seconda nella lavorazione e rifinitura di suole e fondi per calzature.

Scoperti dalla Guardia di finanza 5 lavoratori in nero e due irregolari cioè che lavoravano con orari giornalieri superiori a quelli dichiarati. Nel corso dei controlli della Guardia di finanza sono emersi indici di incoerenza con riguardo alla forza lavoro dichiarata rispetto alle operazioni attive registrate negli applicativi di fatturazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi telematici.

Emblematico il caso dell’esercizio commerciale attivo nel settore della ristorazione, il quale è risultato avere alle dipendenze 4 dipendenti “in nero”, di cui uno per un periodo di oltre 6 mesi. Altresì, i finanzieri hanno constatato, a suo carico, l’omesso versamento di contributi assistenziali e previdenziali per un ammontare complessivo di circa 40mila euro. Le irregolarità constatate, a conclusione dei controlli svolti, hanno portato all’applicazione di sanzioni amministrative, complessive, a carico dei due datori di lavoro, per oltre 240mila euro.

