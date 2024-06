CIVITANOVA Tagliano la serranda, fracassano il vetro e fanno incetta di sigarette. Saccheggiata l’altra notte la tabaccheria Spurio di Civitanova Alta. Un furto con spaccata messo a segno poco prima dell’alba, intorno alle 4.45 di ieri mattina. Il colpo è stato documentato dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’esercizio di via Corridoni. Si tratta dell’accesso alla Città Alta, appena fuori le mura, nella zona che costituisce da sempre, sin dall’epoca della tramvia, il capolinea per il collegamento con la città portuale.

APPROFONDIMENTI IL PROGRAMMA Spostamento anticipato: la Tac del Covid Hospital è da oggi all'ospedale di Recanati LE OPERE Svolta ai Giardini: la casa del custode pronta per il MuBi di Macerata

Il colpo

I ladri si sono concentrati sulle sigarette. In un primo momento sembrava che avessero preso anche dei gratta e vinci. Ma i titolari, nel fare l’inventario, hanno dichiarato che non mancava nessuno dei biglietti delle lotterie istantanee. Anche perché ci sono nuovi e più stringenti meccanismi e normative che impediscono il pagamento di serie che risultano rubate. Quindi un colpo studiato e mirato alle “bionde”. Portate via decine e decine di stecche insieme ai pacchetti esporti. Ci vuol poco a portare via merce del valore di migliaia di euro. Oltre al furto, ci sono i danni all’ingresso.

Dalle immagini si vede l’arrivo di un furgone dal quale scende un uomo con il volto incappucciato. Ma ad operare sono stati almeno in due. In altri frame si vede, infatti, un complice. Un altro potrebbe essere rimasto a bordo del mezzo, su questo indagano gli uomini del Commissariato di polizia. L’uomo con il volto travisato si dirige verso l’ingresso della tabaccheria che è protetto da una serranda metallica. Nella parte terminale, è chiusa mentre in quella superiore è costituita da maglie che lasciano vedere la vetrina. Proprio sulle maglie si è concentrata l’azione del malvivente.

Più volte ha fatto il brevissimo tragitto dal furgone alla serranda, forse alla ricerca dell’attrezzo migliore per tagliare le maglie nel più breve tempo possibile. Una volta completata l’operazione, viene rotto il vetro della porta e l’uomo si introduce all’interno. Poi, aiutato dal complice, prende quanta più refurtiva possibile e la carica sul furgone. Il colpo dura in tutto pochi minuti.

Le immagini

Le immagini dell’impianto di sorveglianza privata, come detto, sono al vaglio della polizia. Ma sono state visionate anche le registrazioni delle telecamere lungo le strade della città per verificare da quale parte sia arrivato il furgone e il tragitto fatto verso la fuga. Si cerca di risalire anche al numero della targa del veicolo che, in questi casi, è quasi sempre rubato. Sul posto anche il reparto della polizia scientifica per i sopralluoghi del caso. Le sigarette, negli ultimi tempi, sono tornate ad essere merce ricercata nel mercato nero. Da ricordare che in provincia ci sono stati altri due colpi del genere, uno sempre a Civitanova, al bar La Ternana, un altro alla tabaccheria Monachesi di Macerata, avvenuto nel mese di marzo.