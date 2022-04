Furto di notte al bar Stadio, bottino ingente: spariti soldi, sigarette e anche tanti Gratta e vinci

CIVITANOVA - Raid notturno al bar Stadio, i malviventi scappano con sigarette, soldi e Gratta e vinci. È caccia alla banda, ancora da quantificare il bottino che, comunque, è abbastanza consistente. Oltre ai danni che si sono trovati a dover sistemare i proprietari del noto bar. L’episodio è avvenuto in un’ora imprecisata dell’altra notte, presumibilmente tra le 2 e le 4. Nel mirino è finito il bar Stadio, che si trova lungo la statale adriatica, nel tratto di via Martiri di Belfiore.



A raccontare quanto accaduto nottetempo è un familiare del titolare del bar. «Il furto è stato messo a segno presumibilmente tra le 2 e le 4 – ha detto –. Noi abbiamo chiuso intorno alle 22 e questa mattina (ieri mattina per chi legge, ndr), verso le 5, quando mio padre è venuto ad aprire il bar si è ritrovato il locale svuotato». Secondo quanto è stato ricostruito, i ladri si sono introdotti nel locale di via Martiri di Belfiore, passando per il retro che è collocato in via Dei Mille. Qui hanno sfondato l’inferriata di una finestra. Usando un piede di porco, sono poi entrati all’interno del bar. Una volta dentro hanno portato via tutto quello che poteva esserci di valore. Hanno puntato al registratore di cassa, dove c’erano custoditi un po’ di soldi usati come fondo cassa.



Hanno preso una serie di Gratta e vinci e anche un ingente quantitativo di pacchetti di sigarette. Poi sono scappati. Nessuno tra i residenti si sarebbe accorto di nulla. «Non siamo riusciti a quantificare il bottino – ha continuato il familiare del titolare del bar Stadio –. Anche se, comunque, non è di poco conto. Vanno poi considerati i danni agli infissi». Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova, che hanno effettuato il sopralluogo di rito. Ed ora è caccia ai malviventi. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per acquisire elementi utili all’identificazione dei malviventi che hanno messo a segno il raid all’interno del bar Stadio. Le indagini sono in corso. Nel 2012 nel bar era avvenuta una rapina.

