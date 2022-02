Teresa muore il giorno dopo l’operazione ad un rene: il Pm acquisisce la cartella clinica

CIVITANOVA - Si sottopone a un intervento a un rene, 76enne muore il giorno dopo l’operazione. Il figlio presenta una denuncia per chiedere che venga fatta chiarezza su quanto avvenuto. La tragedia risale ai primi giorni di febbraio, dopo la denuncia del parente la Procura ha disposto l’acquisizione della cartella clinica della donna e la generalizzazione dei medici che hanno seguito l’anziana.



Tutto era iniziato il 31 gennaio scorso quando la donna, Teresa Tempera, 76enne di San Benedetto, si era recata all’ospedale di Civitanova per sottoporsi a un intervento programmato a un rene. Da quanto emerso la donna era in buone condizioni di salute e dopo il ricovero, il primo febbraio era stata operata. Era uscita dalla sala operatoria nel tardo pomeriggio e, in base a quanto finora emerso, la donna stava bene. L’indomani però, l’inimmaginabile: l’anziana ha iniziato improvvisamente a stare male, le sue condizioni di salute si sono aggravate sempre più fino a che il suo cuore ha smesso di battere.

Ricevuta la notizia del decesso della madre, il figlio della 76enne ha presentato denuncia in un commissariato fuori provincia, giovedì l’atto è finito sulla scrivania del pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Macerata, il sostituto procuratore Enrico Riccioni, che ha disposto di generalizzare i medici che hanno seguito la 76enne e di acquisire la cartella clinica per verificare la necessità di procedere a un riscontro autoptico in modo da chiarire nel dettaglio le cause della morte. Il Pm, sulla scorta di quanto registrato sulla cartella clinica, dovrà dunque valutare l’opportunità di disporre o meno l’autopsia. Al momento la salma è in obitorio, se dovesse risultare necessario l’accertamento irripetibile per stabilire con esattezza la causa della morte, l’esame potrebbe essere eseguito lunedì prossimo. Al momento quello che è certo è che la donna era in buone condizioni di salute prima dell’intervento.

