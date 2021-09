Covid, nuovi contributi del Comune per imprese e lavoratori in difficoltà: ecco quando scadono i termini per presentare le domande

CIVITANOVA - Ultimi giorni per richiedere i contributi stanziati dall’amministrazione comunale a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. Nello specifico, entro le ore 13 di domani potranno inoltrare le domande le nuove imprese aperte a Civitanova nel 2021, i residenti nel comune di Civitanova che siano stati in cassa integrazione per almeno 6 settimane nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021 e che appartengano a nuclei monoreddito; i lavoratori autonomi con un fatturato annuo 2019 non superiore a 75mila euro e che presentino una riduzione del fatturato 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019.



Possono presentare domanda anche i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a chiamata attivo al primo gennaio 2021 o averlo stipulato da gennaio a giugno di quest’anno. Infine, sarà erogato un contributo di mille euro, che sarà ridotto proporzionalmente sulla base del numero complessivo di domande ammesse a contributo, in favore dei lavoratori dello sport e dello spettacolo. La domanda dovrà essere inviata solo per via telematica compilabile al link https://ambitosociale14.sicare.it/sicare/esicare_login.php. Inoltre è stata prorogata a domani alle 13 la scadenza per la presentazione delle domande per i contributi alle imprese a seguito dell’emergenza “Covid-19”.

Nello specifico per il contributo per l’annullamento per sei mesi degli affitti degli immobili di proprietà comunale a favore dei conduttori che hanno subito la chiusura per effetto dei provvedimenti governativi emanati a seguito dell’emergenza Covid-19. Possibile chiedere anche contributi per le associazioni sportive che gestiscono impianti di proprietà comunale; un contributo pari al canone di concessione 2021 dovuto dai gestori degli impianti comunali in base alle convenzioni; un contributo alle società sportive pari a mille euro che sarà ridotto proporzionalmente sulla base del numero di domande ammesse a contributo. Previsti anche contributi per i attività commerciali – artigianali e di pubblico esercizio temporaneamente chiuse nel 2021 per problematiche connesse al Covid-19 e obblighi di quarantena.



Infine previsti contributi fino a 5mila euro alle parrocchie di Civitanova fino a concorrenza della spesa, da destinarsi ad attività assistenziali in favore della popolazione. La domanda dovrà essere compilata sul modello predisposto dal Comune disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente nella sezione “Avvisi e Segnalazioni”, allegato nel relativo. La domanda può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30 e per posta elettronica all’indirizzo email: protocollo@comune.civitanova.mc.it Per informazioni, e-mail: giuditta.dibonaventura@comune.civitanova.mc.it; tel. 0733 822 267 -244.

© RIPRODUZIONE RISERVATA