La biblioteca si trasferisce in spiaggia: c'è un servizio in più per tutti i bagnanti della città

CIVITANOVA - Biblioexpress si conferma realtà sempre più attiva nel panorama associativo e culturale della città. La biblioteca sulla spiaggia, ospitata in una casetta di legno in largo Melvin Jones, sul lungomare sud, è nata come progetto dell’associazione Civita Svolta ormai 11 anni fa con l’obiettivo di prestare gratuitamente libri riciclati e donati ma anche offrire un servizio solidale ai frequentatori della spiaggia libera.

Nel tempo il progetto culturale si è ampliato, come la sede. E così sono stati organizzati incontri, convegni e altre iniziative. Come il Frigo Book: un vecchio frigorifero da bar, con sportello in vetro, trasformato in libreria. Chiunque può prendere un libro in prestito oppure lasciarne uno.



«L’attività della biblioexpress sta viaggiando a tutto gas anche nel 2021 – si legge nella nota dell’associazione – cinquemila le opere donate, un frigo book molto trafficato e un cane “sindaco”, Coco, che è la mascotte di Civitasvolta ormai conosciuto in tutta la regione. Con la pandemia gli incontri che avremmo dovuto svolgere all’Iis Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio, spesso nostra partner, si sono tenuti on line. Ricordiamo tra gli altri la celebrazione del centenario della nascita di Nilde Iotti, il centenario del Partito Comunista, il giorno del Ricordo collegato al colonialismo, quello della memoria, il 25 Aprile e la storia del 900. Non sono mancati gli incontri sul covid fiera e la pandemia insieme alle riflessioni sul depauperamento della medicina territoriale con lo svilimento dei consultori.

L’impronta al femminile si è svolta nella difesa dei diritti delle donne e del lavoro Non meno importante l’incontro con Moni Ovadia sul ruolo del linguaggio nel condizionamento sociale del pensiero riguardo i fatti storici della resistenza e dell’oggi nella negazionismo imperante basato sulla mitopoiesi». Il prossimo appuntamento è in programma venerdì prossimo sul canale Youtube di Civitasvolta dove si svolgerà un confronto sulla questione palestinese e sul conflitto che infiamma il medio Oriente dal 1948.



Interverranno Stefania Limiti, giornalista d’inchiesta e scrittrice, il responsabile in Italia dei palestinesi Bassam Saleh e la professoressa Tiziana Streppa. Nei mesi di luglio ed agosto, invece, in programma ci sono tre presentazioni di libri di autori locali e nazionali sempre nel rispetto delle norme anti covid. Riconfermato il corso di lettura ad alta voce dei bambini. Come detto, Biblioexpress è attiva dal 2010. Nel 2019 l’ampliamento e il piccolo ammodernamento della sede: casetta di legno allargata di 13 mq e diventata punto di riferimento per molti. Sono oltre 2.500 i libri a disposizione dell’associazione e, quindi, di tutti.

