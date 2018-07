Si tuffa di notte e rischia di affogare: carabiniere eroe si toglie la divisa e lo salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Il carabiniere eroe salva un uomo in difficoltà in acqua dopo aver deciso di farsi un bagnetto notturno.E’ accaduto martedì sera sul lungomare nord della città. In giro per i consueti controlli ci sono i carabinieri della locale stazione. Ad un tratto al numero di emergenza dell’Arma arriva la segnalazione da parte di alcuni giovani turisti della presenza di un uomo che circa mezz’ora prima è arrivato in spiaggia, si è spogliato e tuffato senza fare più ritorno. Poco dopo, a 100 metri dal bagnasciuga, il maresciallo dei carabinieri nota la presenza di un uomo che tenta di tornare verso riva senza successo. Il maresciallo, con in tasca anche il diploma di bagnino di salvataggio, non ci pensa due volte. Si toglie la divisa e si tuffa in acqua e lo riporta a terra sano e salvo.