Si tuffa insieme agli amici e non riemerge più: ragazzo 20enne disperso

CIVITANOVA - Choh e apprensione in spiaggia a Civitanova, dove da qualche ora si sta cercando un ragazzo 20enne scomparso in mare dopo essersi tuffato. Il disperso sarebbe un 20enne di Tolentino, che aveva deciso insieme ad alcuni amici di salutare l'alba con una nuotata. Ma di lui si sono perse le tracce nel tratto di mare di fronte alla stabilimento balneare G7. In corso le operazioni di ricerca da parte della Guardia costiera.