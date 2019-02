Truffa allo Stato: sequestrata l'azienda delle locazioni al "Cuore Adriatico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Imprenditore abruzzese accusato di truffa allo Stato: posta sotto sequestro, tra le altre cose, la'zienda che gestisce le locazioni al centro commerciale “Cuore Adriatico” a Civitanova.Immobili di lusso, beni aziendali, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie, per un valore nominale complessivo di circa 16 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pescara e di Chieti ad un noto imprenditore di Montesilvano (PE) M.M., già arrestato per ben due volte dagli stessi Finanzieri nei mesi di settembre ed ottobre 2015 nell’ambito delle operazioni “BANCO-MATT” e “VIRIBUS UNITIS” che hanno accertato una truffa ai danni dello Stato di oltre 100 milioni di euro.I sequestri hanno riguardato: 17 immobili ubicati in Montesilvano (PE), tra cui le tre lussuose ville, con piscina coperta, palestra, e vasche idromassaggio, ove dimorano M. ed i propri figli; uffici e sedi amministrative delle società del gruppo di famiglia; - n. 18 partecipazioni societarie e n. 14 complessi aziendali, ubicati nelle regioni Abruzzo, Marche e Lazio, nonché in Belgio, a Charleroi. In particolare, sono state sequestrate anche le aziende che gestiscono il noto stabilimento balneare e locale notturno pescarese e la locazione dei negozi del Centro Commerciale “Cuore Adriatico” di Civitanova Marche (MC); 17 rapporti bancari, intestati al M., ai figli e ad alcune società.La gestione dell’ingente patrimonio è stata affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Chieti.