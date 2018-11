Truffano 3mila euro ad una terrmotata con la storia strappalacrime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Sfollata dell'entroterra maceratese truffata da due uomini senza cuore che, con le abilità tipiche degli imbroglioni, sono riusciti a spillarle 3 mila euro grazie ad una storia strappalacrime. Ad un certo punto, è stata avvicinata da due uomini. Prima le hanno chiesto informazioni sullo studio di un medico che, a detta loro, stava proprio a Civitanova. Poi, entrando in confidenza con lei, hanno cominciato a raccontare alla donna di tutta una serie di vicissitudini che li aveva rovinati, sotto ogni aspetto. Una storia strappalacrime, di quelle in grado di impietosire una anziana signora dal cuore buono, pensata ad hoc per truffarla. E così è stato. Così si è recata presso lo sportello degli uffici postali e dal suo conto corrente ha prelevato 3 mila euro. I due la seguivano a bordo di una macchina. La settantaquatrenne ha consegnato i soldi e i due se ne sono andati, scappando via in tutta fretta. Soltanto dopo la donna ha avuto il sospetto che potesse trattarsi di una truffa e si è recata presso la caserma dei carabinieri di via Carnia per sporgere denuncia.