Umberto, 63 anni, annega tra le onde. Il grido del fratello: «C'è corrente: non â€‹tuffarti»

CIVITANOVA – Il mare lo risucchia e le ultime parole sono per il fratello, che stava pescando insieme a lui: «non ti buttare, c'è troppa corrente». L'ultima dimostrazione di amore nei suoi confronti. Tragedia, all'alba di ieri, sulla foce del fiume Chienti, dove è morto annegato un pescatore. Si chiamava Umberto Principi, aveva 63 anni, e viveva con la sua famiglia a Corridonia. Ieri l'uomo, guardia giurata in pensione da parecchi anni, aveva raggiunto Civitanova per pescare con il cosiddetto rezzaglio insieme al fratello Pierluigi. Pescavano con la rete dalla foce del fiume, nella zona Sud della città.