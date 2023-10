CIVITANOVA - Per il Gip, Fausto Troiani fu stalkerizzato dalla donna che lo accusò di violenza sessuale e ordina al Pm di formulare l’imputazione entro 10 giorni. Cade definitivamente l’accusa di estorsione, per il quale il giudice, concordando con le conclusioni della Procura, ha disposto l’archiviazione. È quanto deciso dal giudice per le indagini preliminari Giovanni Maria Manzoni che ieri ha sciolto la riserva dopo l’udienza camerale di opposizione alla richiesta di archiviazione celebrata martedì scorso in Tribunale.

I legali di Troiani, Tiziano Luzi e Gian Luigi Boschi: «Portiamo a casa un altro importante risultato. Dopo l’archiviazione definitiva della fantasiosa denuncia per violenza sessuale otterremo giustizia in un processo per stalking». L’antefatto. A fine dicembre scorso il presidente del consiglio comunale risultò indagato per lesioni e violenza privata nei confronti di una romena di 30 anni più giovane che, a luglio di quell’anno, avrebbe colpito con uno schiaffo (che le aveva perforato il timpano) costringendola a restare in casa. La giovane però, all’epoca, raccontò anche di aver subito “umiliazioni sessuali” e disse di essere stata costretta da Troiani a un rapporto sessuale non consenziente.

Ma la Procura, all’esito delle indagini chiese l’archiviazione, la donna tramite l’avvocato Paolo Carnevali, presentò opposizione, ma il Gip Domenico Potetti archiviò de plano. Fu presentato anche un reclamo ma il giudice Francesca Preziosi confermò l’archiviazione. A gennaio, intanto, Troiani riferì di aver già denunciato la donna per stalking ed estorsione, ma la Procura ritenendo non sostenibile l’accusa in giudizio chiese l’archiviazione, i difensori Luzi e Boschi si opposero e martedì scorso si è celebrata l’udienza.

Ieri il Gip ha sciolto la riserva: sull’estorsione il giudice evidenzia che nel corso della relazione le parti potrebbero aver coltivato, al di là di un maggiore o minore coinvolgimento emotivo, «interessi non meramente affettivi, di natura sessuale il Troiani, di natura anche economica la donna», ma che non c’è prova che gli aiuti economici siano avvenuti «a seguito di condotte estorsive». Diversamente per lo stalking le prove sarebbero più d’una: «Seguire la persona offesa, attenderla in auto, presentarsi scortata in luogo istituzionale, telefonare ripetutamente, narrare la relazione alla moglie del Troiani».