CIVITANOVA - Il triathlon dà spettacolo: nuoto, bici e corsa sul lungomare Sud. Nella mattinata di ieri si sono svolte le gare di triathlon sprint no draft e quella del circuito paratriathlon (sesta tappa), organizzate dalla “Civitanova Triathlon”. Centinaia di atleti e paratleti hanno colorato il lungomare Sud, a partire dalle 9, quando ha preso il via la gara dei paratleti, mentre alle 11 hanno gareggiato atleti arrivati da ogni parte d’Italia.

Il pubblico

Tanti i curiosi che hanno affollato il lungomare mentre i triathleti si cimentavano prima nei 750 metri di nuoto, nello specchio d’acqua antistante Largo Melvin Jones, poi nei venti chilometri in bicicletta, dal lungomare Sud fino al porto per cinque giri, e, infine, nei cinque chilometri di corsa. Anche i delfini, come di consueto oramai, hanno fatto compagnia alle donne in acqua, partite prima degli uomini. Per la categoria maschile, ha vinto lo sprint Matteo Rinaldi, a seguire Nicolò Sancisi, terzo posto per Elia Zenobi. Per le donne, medaglia d’oro alla campionessa Sharon Spimi, nome noto nel mondo del triathlon, secondo posto per Giorgia Bandini e terzo per Giulia Renzini. Per quanto riguarda il paratriathlon, primo classificato uomo è Giovanni Achenza e prima classificata donna Francesca Tarantello. Madrina dell’evento, giunto alla sua terza edizione, è stata Justine Mattera.