Tre auto in fiamme nella notte: caccia al piromane del raid vandalico che ha terrorizzato due zone della città

CIVITANOVA - Caccia all'autore del gesto: tre auto in fiamme nella notte a Civitanova in via della Rete e piazza San Martin intorno alle 4. A causare i roghi secondo i primi elementi acquisiti un innesco con liquido infiammabile. L'allarme è stato lanciato dai residenti che hanno sentito alcuni scoppi - probabilmente dei pneumatici - con alcune persone che sono state già sentite questa mattina per cercare di risalire subito all'autore o agli autori del gesto in una zona che anche in altre circostanze era stata oggetto di atti di questo tipo. E questa mattina nuova ispezione sul posto degli uomini del commissariato di Polizia di Civitanova e della polizia scientifica per far luce sull'innesco.

