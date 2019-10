Travolto da un'auto all'incrocio: ​ciclista grave d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Un uomo di 49 anni è ricoverato da ieri sera in gravi condizioni all’ospedale di Torrette a causa di un incidente stradale avvenuto ieri attorno alle 20 in via Silvio Pellico.L’uomo era in sella alla bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, è stato urtato da una Fiat Tempra. Sul posto il 118 che ha disposto il trasferimento a Torrette e la polizia stradale.