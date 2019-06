Travolge e manda all'ospedale ciclista 15enne: positivo all'alcoltest

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Urta un ciclista quindicenne lungo la strada provinciale: il conducente della macchina è risultato positivo al test dell’etilometro. Il ragazzino, ora, si trova ricoverato all’ospedale. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, lungo la strada provinciale nel quartiere di Santa Maria Apparente, nel tratto al confine tra Civitanova e Montecosaro Scalo. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, sul posto per i rilievi del caso, il ragazzino si trovava in sella alla sua bicicletta quando, improvvisamente, è stato tamponato da una macchina che sopraggiungeva. In seguito all’impatto il giovane ciclista è finito sulla terra di un campo che costeggia la carreggiata. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivata a sirene spiegate una ambulanza della Croce Verde di Montecosaro e Morrovalle, partita in codice rosso. Il quindicenne è stato soccorso sul posto, quindi caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato all’ospedale di Civitanova Alta.