Tragico schianto col furgone in autostrada: Delio muore sotto gli occhi del figlio

CIVITANOVA - Tragico schianto in autostrada, muore un settantaduenne. All’ospedale il figlio di 38 anni. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 15, in A14, al chilometro 259, all’altezza di Fontespina.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia autostradale di Porto San Giorgio, un furgone Fiat Ducato e un mezzo pesante si sono scontrati. I veicoli viaggiavano in direzione di Pescara. L’impatto è stato violentissimo. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. I pompieri hanno estratto dalla lamiere del Ducato il conducente, un uomo di 72 anni, Delio Ceresani, residente a Belforte del Chienti. Il personale medico e sanitario, considerata la gravità delle sue condizioni, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È morto nonostante le manovre di rianimazione. All’ospedale di Civitanova Alta, invece, è stato trasportato il figlio del settantaduenne, che si trovava a bordo del furgone insieme al padre. Al volante del camion si trovava un uomo di 37 anni, residente nel Nord Italia, che non ha riportato conseguenze particolari in seguito all’incidente.

