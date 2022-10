Civitanova, Marco Mannarelli muore in casa a soli 40 anni. Tragica scoperta della moglie Daniela, lascia due figli piccoli

CIVITANOVA - Sconcerto e dolore a Civitanova per la prematura scomparsa di un giovane papà, Marco Mannarelli, di soli 40 anni.

La tragedia è avvenuto nella prima mattinata dello scorso 19 ottobre, intorno alle 8, quando la moglie si è accorta che il marito era esanime sul pavimento. Ha immediatamente allertato il 118, ma per il quarantenne purtroppo non c’era già più nulla da fare. Era morto già da qualche ora, secondo quanto sarebbe emerso dai primi accertamenti. Un malore improvviso che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo, le cui cause sono ancora da chiarire. Sulla salma dell'uomo il medico legale Antonio Tombolini ha eseguito l'autopsia, come richiesto dalla famiglia di propria iniziativa. Marco, romano di origine, si era trasferito da qualche anno a Civitanova, città della moglie. Lascia due figli in tenerà età, un maschietto di tre anni ed una femminuccia di uno. Ancora da fissare la data del funerale, che dovrebbe essere celebrato a Roma.