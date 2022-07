Incidente in A14 fra un Tir e un furgone della frutta: l'eliambulanza atterra in autostrada e si blocca il traffico

CIVITANOVA - Incidente questa mattina in autostrada a Civitanova direzione nord: si sono scontrati un autoarticolato e un furgone che trasportava frutta. Nell'impatto ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, ferito in maniera grave tanto da rendere necessario l'intervento dell'eliambulanza.

L'eliambulanza atterra in A14

Il velivolo del 118 è atterrato nella corsia opposta all'incidente e per questo motivo il traffico autostradale è rimasto bloccato in entrambe le direzioni di marcia, formando code lunghe circa 3 chilometri. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo con due autobotti per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e per fornire assistenza all’elicottero nelle fasi di atterraggio e decollo.