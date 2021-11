Tradizione ed emozione: tornano anche i mercatini natalizi ma saranno in un formato ridotto

CIVITANOVA - Tornano i mercatini natalizi nelle tre domeniche che precedono il Natale. Una tradizione che ritorna dopo lo stop dell’anno scorso causa pandemia. Piazza XX Settembre inizierà ad animarsi di bancarelle da domenica 5 dicembre per poi continuare il 12 e il 19. Mercatini natalizi che si aggiungono a quello settimanale del sabato. Già emanata l’ordinanza.

Rispetto agli anni scorsi, si è ridotto il numero dei posteggi per gli ambulanti da 80 a 60 (di cui tre annuali). Un decremento che non è dovuto all’emergenza Covid ma ad un processo di razionalizzazione degli spazi, anche per motivi di sicurezza, cui sono seguite negli ultimi anni revoche e cessazioni di attività.



Le bancarelle andranno ad occupare principalmente i vialetti nord e sud, allacciandosi alle centraline della rete elettrica. Nell’ordinanza che disciplina gli spazi dell’area mercatale nelle domeniche natalizie, disposti anche alcuni cambi e spostamenti di bancarelle. Modifiche dovute alle disposizioni anti-Covid che prevedono la distinzione delle categorie merceologiche, dividendo l’area non alimentare da quella alimentare. Invariato, invece, l’orario: i mercatini in piazza si terranno dalle 8 alle 20 nelle tre domeniche di dicembre che anticipano il Natale.

Intanto sono ormai in avanzata fase di allestimento le luminarie. Da delibera, accensione prevista per domenica prossima ma l’appuntamento sarà spostato al fine settimana successivo, in concomitanza con l’accensione dell’Albero di Natale in piazza donato da Esine. L’amministrazione comunale accoglierà la delegazione lombarda sabato 4 dicembre alle 17. Durante la cerimonia, presso la sala consiliare, si svolgerà anche la premiazione dei giovani vincitori del bando “Borse di studio per diplomati meritevoli”.

Alle 18, i rappresentanti delle istituzioni scenderanno in piazza XX Settembre per assistere insieme all’accensione delle luci dell’albero di Natale e scambiarsi gli auguri per le feste, sulle note della Banda musicale Città di Civitanova. Alle 21,30, in programma uno spettacolo presso il Teatro Annibal Caro. Quest’anno per le luminarie natalizie, completamente a carico dell’amministrazione comunale, si spenderà la cifra record di 90mila euro. Previste tre aree per istallazioni artistiche in piazza Conchiglia, a Civitanova Alta e nell’area del Varco sul mare.

