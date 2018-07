Tornano i nomadi nella zona industriale: i carabinieri li fanno sgomberare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Tornano i nomadi nella zona industriale, sgomberate dai carabinieri una trentina di persone. I nomadi hanno optato per una posizione più nascosta, rispetto a quando, tempo fa, erano fermi sempre sul lungomare Sud. In mattinata, dopo alcune segnalazioni, i militari dell'Arma della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, hanno provveduto a far allontanare dalla zona industriale A di Santa Maria Apparente sette mezzi, tra camper e veicoli con una trentina di persone tra cui anche bambini. Erano sul posto da un paio di giorni.