Topi d'auto scatenati durante la quarantena, una donna li sorprende dal terrazzo

CIVITANOVA - Topi d’auto in azione anche nella notte a Civitanova. Una signora si affaccia dal balcone della sua abitazione e vede qualcuno aggirarsi, accovacciato, tra le auto in sosta, dopo averne scassinate più di cinque in pochi minuti, sempre lungo la stessa via.

In tempi di Coronavirus, sembrano proprio i furti e i danneggiamenti ai danni delle macchine parcheggiate i reati legati alla microcriminalità che non si arrestano affatto. Anzi. Dall’inizio della quarantena, che ha reso deserte le strade di tutte le città, i casi aumentano in maniera esponenziale. E' toccato al quartiere Quattro Marine, nella zona più a Nord di Civitanova. Ignoti, sicuri di poter agire indisturbati, hanno forzato le portiere di diverse macchine. Un cane ha cominciato ad abbaiare e, ad un certo punto, una residente si è affacciata da casa sua. Ha visto ignoti che si muovevano tra le macchine. È stata allertata la polizia, che è intervenuta sul posto per un sopralluogo. Ma, ormai, i danni erano già stati fatti. Miseri, se non addirittura nulli, i bottini.

