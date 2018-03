Il topo d'auto aspetta e colpisce i genitori che portano i figli a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Topo d’auto in azione nei pressi della scuola di via Tacito, c’è allarme tra i genitori. Due casi in tre giorni. Nella mattinata di ieri, nel mirino di qualche malintenzionato molto probabilmente appostato nei paraggi e pronto a mettersi in azione, è finita l’automobile di una mamma. La donna, dopo aver ritrovato il vetro della macchina mandato in frantumi, ha scattato una fotografia e l’ha postata su Facebook, per mettere in guardia chi, come lei, porta i figli a scuola. Ovviamente, l’esortazione, fatta più volte anche dalle forze dell’ordine, è quella di non lasciare assolutamente nulla in macchina. «Stamattina (ieri, ndr.) nella scuola di via Tacito San Marone mi hanno portato via la borsa con tutto quello che c’era dentro – ha scritto la vittima sul gruppo di discussione Civitanova Speakers’ Corner - per fortuna il portafoglio è stato ritrovato da un ragazzo di colore che ringrazio per averlo riportato al commissariato di polizia. Ovviamente era senza soldi». Il furto con spaccata è avvenuto nelle vie intorno alla scuola, dove molti genitori lasciano la macchina per pochi minuti, il tempo di accompagnare a piedi i figli a scuola. Lunedì era avvenuto un furto-fotocopia e non è escluso che qualcuno, approfittando del via vai dei genitori, si apposti da quelle parti in cerca di qualcosa di valore da portare via da dentro le automobili.