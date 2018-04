Timbra il cartellino anche del marito: coppia condannata per truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Timbra il badge del marito quando lui non è a lavoro. Coniugi condannati per truffa ai danni dell’Inps. Per entrambi è scattata la condanna a sei mesi e 15 giorni di reclusione (pena sospesa). Sul banco degli imputati sono finiti due coniugi che all’epoca dei fatti - era il 2012 - lavoravano per la sede Inps di Civitanova.In base a quanto ricostruito ieri in aula dal pubblico ministero onorario, l’avvocato Lorenzo Pacini, in due occasioni la moglie avrebbe timbrato il badge del marito quando quest’ultimo doveva ancora arrivare al lavoro e quando era già andato via. Gli episodi in questione risalgono al 4 e al 10 maggio del 2012. Le irregolarità erano emerse a seguito di una segnalazione anonima fatta alla polizia. Gli agenti avevano effettuato gli accertamenti facendo emergere alcune incongruenze nella presenza a lavoro dell’uomo. Entrambi, sin dall’inizio dell’indagine a loro carico avevano respinto ogni addebito. Una volta depositate le motivazioni della sentenza il legale valuterà la possibilità di ricorrere in Appello.