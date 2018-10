Tentano il colpo in un casa, messi in fuga dal padrone che sente il rumore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ladri acrobati tentano il furto in una abitazione, ma non si aspettano che l’inquilino sia all’interno e quando questi accende la luce insospettito dai rumori, i malviventi scappano e il colpo sfuma. L’episodio è avvenuto intorno alle 19.30. Passando da un balcone, i ladri si erano introdotti in un appartamento al primo piano. Ma in quel momento l’abitazione non era deserta come speravano. L’uomo, dopo essersi accorto di alcuni rumori sospetti provenienti da una serranda, ha acceso la luce per accertare che cosa stesse accadendo; a quel punto i malviventi si sono dati subito alla fuga.