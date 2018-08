Tentano un furto in casa: â€‹tre baby nomadi rischiano il linciaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - È finito in commissariato un giovane trio di nomadi che ieri mattina ha tentato di compiere un furto in un appartamento sul lungomare nord di Civitanova, nelle vicinanze dello chalet Re Sole. I ladruncoli, una maggiorenne e un maschio e una femmina minorenni, stavano cercando di scassinare la porta dell’abitazione di un villeggiante che si trovava in casa in quel momento.Accortosi che qualcuno dall’esterno stava forzando la porta d’ingresso, è corso subito in strada urlando aiuto e muovendosi all’inseguimento dei giovani malviventi. A questo punto, altri bagnanti, di cui qualcuno in bicicletta, hanno aiutato il proprietario dell’abitazione nella caccia ai fuggiaschi. Questi sono stati raggiunti e accerchiati sull’arenile dello stabilimento “Filippo” rischiando quasi il linciaggio da parte di coloro che avevano stretto solidarietà con il proprietario dell’abitazione presa di mira. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine. Sul posto si sono recati gli uomini della polizia di Stato che hanno portato i tre nomadi nella sede del commissariato di Civitanova dove è stata richiesta anche la presenza di una vigilessa, al momento di pattuglia con un collega della polizia locale, per procedere alla perquisizione delle due giovani.