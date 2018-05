Tenta l'assalto allo storico negozio di bici: preso e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Tenta il furto nella bottega di biciclette di via Conchiglia, nel cuore di Civitanova a due passi da piazza XX Settembre. Ma arrivano gli agenti del commissariato di polizia che lo vedono uscire furtivamente dal locale, lo bloccano e lo denunciano. Il colpo, fortunatamente, resta soltanto un tentativo. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Gòli agenti rispondono alla segnalazione di un cittadino: un uomo, infatti, era stato visto entrare all’interno della storica bottega di biciclette, di lato al palazzo della galleria. Gli agenti sono arrivati immediatamente sul posto e hanno notato l’uomo, poi identificato, che si allontanava in modo furtivo. L’uomo è stato perquisito: ma addosso non gli è stato trovato nulla, ma a un successivo controllo al luogo, i poliziotti hanno accertato che la porta di ingresso in legno della storica bottega di via Conchiglia risultava essere stata forzata, di qui la denuncia per tentato furto aggravato..