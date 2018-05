Taxi a fuoco nella notte L'allarme da un passante, indaga la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Taxi a fuoco nella notte, è giallo sulle cause. L'allarme è scattato questa notte pochi minuti dopo le 3, in via Friuli, quartiere San Gabriele. Erano le 3.20 quando un passante ha chiamato i vigili del fuoco. In fiamme una Ford Mondeo, usata come taxi. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia. Non c'erano tracce di innesco, ma non si esclude alcuna pista.