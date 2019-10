Civitanova, il tarlo asiatico non concede tregua: condannati 65 alberi, saranno abbattuti

CIVITANOVA - Saranno 65 le piante attaccate dal temibile tarlo asiatico che verranno abbattute. La notizia è stata comunicata dall’assessore all’Ambiente Giuseppe Cognigni, che ieri ha incontrato i tecnici dell’ente regionale Assam per fare il punto sugli interventi contro il coleottero originario dell’estremo oriente, che si nutre dei fusti di numerose specie di piante. Nel corso di una diretta Facebook Cognigni ha mostrato la mappa delle zone interessate dalla presenza del tarlo asiatico.

«Ci sono alberi contaminati nell’area di via Boiardo e via Guerrazzi (quartiere di San Marone) e in via Leti (zona Strada del Casone – Molino) – ha spiegato l’assessore -. Si tratta di aceri, olmi, platani, pioppi, in parte insistenti su aree comunali e in parte appartenenti a privati. Contatteremo subito i proprietari. Gli interventi saranno a carico dell’Assam e inizieranno la prossima settimana. Si procederà al taglio, quindi si effettuerà la cippatura delle piante e la bruciatura, operazioni che avverranno in un’area della zona industriale A. Non esistono rimedi di altro tipo, finora nessun trattamento si è rivelato efficace».

