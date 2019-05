Tamponamento tra camion sull'autostrada: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Grave incidente avvenuto nel pomeriggio sull'A14. Per cause ancora al vaglio della Polizia strdale, poco prima delle 18 si sonop tamponati due mezzi pesanti sulla corsia sud dell'autostrada A14 tra Civitanova e Porto Recanati. Immediato l'intervento dei vigili dl fuoco e dei soccorritori: uno dei due autisti è stato portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sulla strada si sono formati chilometri di auto in coda.