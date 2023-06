Civitanova, tamponamento tra auto e tir: traffico in tilt. Chilometri di coda verso il mare

CIVITANOVA– Tamponamento tra un’auto e un camion questa mattina (26 giugno) lungo la superstrada Valdichienti con conseguente traffico in tilt. Nello specifico si parla chilometri di coda in direzione mare.

LEGGI ANCHE: Civitanova, va a lavorare ma trova la porta della sartoria incollata. Arrivano i vigili del fuoco

L'incidente

L’incidente è avvenuto nella prima mattinata, poco dopo le ore 8.30, come si diceva, in direzione mare, tra lo svincolo per la zona industriale A di Santa Maria Apparente e quello del casello dell’A14. Feriti in maniera lieve i due occupanti dell’auto.