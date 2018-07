Tamara uccisa a 28 anni da overdose: scatta la caccia al pusher killer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - È caccia allo spacciatore killer. La Squadra mobile della questura di Macerata sta effettuando indagini serrate per risalire al venditore della dose di eroina che è costata la vita a Tamara Giorgetti, 28 anni, stroncata - stando ai primi accertamenti - da una overdose. La ragazza è stata trovata morta domenica mattina, intorno alle 11, nella sua abitazione in vicolo Illuminati, una traversa di via Garibaldi, nel centro storico di Macerata. La Procura ha disposto l’autopsia che sarà effettuata questa mattina all’obitorio dell’ospedale civile di Macerata. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita della giovane e tramite l’analisi dei tabulati telefonici (un’esame da prassi in casi come questi) sperano di risalire allo spacciatore killer.