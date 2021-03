Taglio alle rette degli asili nido chiusi a causa del Covid: ecco per quale periodo vale

CIVITANOVA - Decisa la decurtazione delle rette degli asili nido chiusi a causa del Covid. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha deliberato infatti i rimborsi delle rette del mese di marzo dei quattro nidi d’infanzia comunali, la cui gestione è affidata all’Asp “Paolo Ricci” e per i quali arriverà nota di credito alle famiglie.

Come già accaduto lo scorso anno, a seguito della chiusura degli asili a causa dell’emergenza Coronavirus, l’amministrazione comunale ha disposto la rideterminazione delle rette di marzo, riducendleper i giorni di sospensione delle attività previsti dall’ordinanza n. 8 del 5 marzo emessa dal presidente della giunta regionale e dall’ordinanza del ministero della Salute del 13 marzo scorso.



Dall’8 marzo, infatti, il servizio non è stato erogato e pertanto, pur non essendoci un inadempimento imputabile al gestore in base ai generali principi di correttezza e buona fede, la giunta ha ritenuto di procedere alla rideterminazione della retta con la decurtazione dei giorni di sospensione, in considerazione anche del fatto che le famiglie dei bambini frequentanti hanno dovuto trovare soluzioni alternative per la custodia, con spese a loro carico: un fatto particolarmente gravoso visto l’attuale momento di crisi. Il provvedimento comporta una minore entrata per il Comune pari a poco più di 12mila euro.

