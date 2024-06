CIVITANOVA Uno sversamento abusivo ieri mattina ha macchiato il mare di Civitanova. Dal fosso Maranello sono arrivati liquami e il sindaco è stato costretto a ordinare il divieto di balneazione nella porzione di mare davanti al fosso, interessando 12 chalet. Si tratta dell’area tra viale Matteotti e via IV Novembre e solo grazie all’intervento immediato di una squadra dell’Atac e dell’ufficio tecnico comunale si è evitato che la chiazza si propagasse, limitando i danni.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Civitanova, sversamento di liquami abusivi in mare all'altezza del fosso Maranello. Il sindaco: «Abbiamo bloccato tutto, divieto di balneazione preventivo»

Lo scarico

Nessun dubbio sulla natura dolosa dello scarico: non sono stati trovati infatti allacci abusivi ai canali di scolo delle acque piovane verso il fosso, né rilevati guasti o malfunzionamenti nella rete fognaria. Sul Maranello, inoltre, non insistono gli scolmatori, che comunque si azionano solo in caso di forti piogge. Qualcuno ha utilizzato un tombino delle acque bianche per scaricare liquami, probabilmente di natura animale. Di «scempio ambientale» ha parlato il sindaco Ciarapica. L’allarme nella tarda mattinata con una chiamata all’Atac per quella chiazza e la forte puzza transitando sopra al ponte sul lungomare nord.

L’intervento

«Abbiamo subito mandato una squadra sul posto – ha detto il presidente Massimo Belvederesi - è stato accertato che lo sversamento di liquami non dipende da un guasto o da un malfunzionamento della rete delle acque nere, di cui abbiamo la gestione. La fonte era a monte del ponte del lungomare. Da un canale deputato solo allo scorrimento di acque bianche verso il Maranello, è invece defluito liquido scuro. Lungo il fosso, inoltre, non insistono scolmatori, meccanismi che si azionano in caso di forti piogge. Uno scarico abusivo, quindi, nessun problema alla rete fognaria che continua regolarmente a portare le acque nere verso il depuratore. La squadra è restata a disposizione dell’ufficio comunale». Sul posto personale dell’ufficio tecnico e anche il sindaco. Con le ruspe usate per livellare la sabbia è stato ostruito lo sbocco a mare del fosso, quindi il piccolo lago formatosi sulla spiaggia è stato aspirato attraverso il tubo di un’azienda di spurgo di pozzi neri. Liquami poi trasportati in discarica, come bisogna sempre fare. Polizia locale e Capitaneria di porto indagano.

Le indagini

«Abbiamo un quadro abbastanza preciso di quello che è successo – ha detto il sindaco Ciarapica – e speriamo di scovare il responsabile presto. Se sia stata una leggerezza o meno, non lo so. Ma siamo di fronte a un atto criminale. Qualcuno ha scaricato i liquami attraverso un tombino per le acque piovane. Ho dovuto emanare, in via cautelativa, il divieto di balneazione in quel tratto e allo stesso tempo abbiamo segnalato il grave gesto alle autorità competenti che hanno già avviato le indagini. Continueremo a monitorare la situazione per ripristinare quanto prima la balneabilità di questo tratto. Siamo in piena estate, gli stabilimenti sono aperti e abbiamo appena ricevuto la 21esima bandiera blu. Nessuna tolleranza nei confronti di chi arreca danni alla città». Domani l’Arpam, pure avvertita, effettuerà nuove analisi per verificare se il tratto di mare interessato risulta inquinato, con la speranza di riaprirlo alla balneazione per il weekend.