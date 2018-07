Subisce un furto ma gonfia il conto per l'assicurazione: commerciante denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Gonfia il valore del furto subito per intascare più soldi dall’assicurazione, ma viene scoperto e denunciato dai carabinieri. È finito nei guai per truffa ai danni dell’assicurazione un commerciante civitanovese di 50 anni. Al momento di elencare la merce portata via dai malviventi, il commerciante avrebbe gonfiato un po’ la lista. A seguito degli accertamenti effettuati dai carabinieri è emerso che qualcosa non riportava nel conteggio, tanto da indurre i militari ad ulteriori approfondimenti, che alla fine, hanno portato alla denuncia del commerciante per truffa ai danni dell’assicurazione.