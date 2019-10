L'accusa choc: «Violentata da mio padre, diceva che dovevo sdebitarmi»

di Benedetta Lombo

CIVITANOVA - Sarebbe stata abusata dal padre come “contropartita” per i soldi spesi per lei per pagare l’avvocato. Muratore a processo per violenza sessuale. Le pesanti accuse sono state messe nero su bianco dalla figlia che a luglio del 2018 si è recata in commissariato a Civitanova per denunciare il genitore. Lo avrebbe fatto spinta dal nuovo fidanzato a cui aveva raccontato i presunti abusi, e sarebbe stato proprio il giovane a convincerla a raccontare tutto alla polizia.Secondo l’accusa – l’indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli – da gennaio a luglio del 2018 il padre, un muratore di 58 anni, attraverso violenze fisiche e minacce avrebbe costretto la figlia a subire rapporti sessuali.