Stracivitanova, ormai ci siamo: domani mattina in città più di 1.600 atleti. Oggi il workshop

CIVITANOVA - Conto alla rovescia per la Stracivitanova, domani si corre. Saranno 730 gli atleti alla partenza della mezza maratona e circa 900 quelli che si cimenteranno sul percorso di 10 chilometri. Ma un evento è in programma già per la giornata di oggi con il workshop di Daniele Vecchioni.

Fondatore del metodo Correre naturale (con migliaia di allievi e casi di successo in tutta Italia), autore di 2 libri best-seller sulla corsa, dottore in scienze motorie, ultrarunner e Ironmnan, Vecchioni come ogni anno sarà presente alla gara simbolo della sua città natale. Oggi ci sarà inoltre l’occasione di conoscere Vecchioni e svolgere con lui un workshop teorico-pratico sulla corsa. Un’opportunità unica per tutti i corridori e soprattutto per i partecipanti alla Stracivitanova, che riceveranno consigli per la gara e potranno porre le loro domande direttamente all’ospite neldurante la sessione finale dell’evento. Location sarà l’hotel Miramare, dalle 14.30 alle 17.30. Registrazioni in sala dalle 14.15.



Per quanto riguarda l’attesissimo appuntamento di domani, due i percorsi. Il primo su distanza: di 21,097 chilometri (competitiva) e il secondo di 10,500 chilometri (non competitiva), che partiranno alle ore 9.30 dal Varco sul mare (ex Ente Fiera) dove è previsto anche l’arrivo. Partenza. Lungomare Piermanni (corsia lato monti, direzione nord, altezza Varco sul Mare) – via Santorre di Santarosa – via Matteotti (direzione sud) – vialetto sud di piazza XX settembre – transito davanti al Comune – c.so Umberto I (direzione nord) – via Regina Elena – via Rossini – via Regina Margherita (direzione nord) – piazza Verdi – via IV novembre (fino al sottopasso della Lampara). Ritorno. Su via IV novembre - via Matteotti (direzione sud) – via Trento – via Leonardo Da Vinci (direzione Nord) – ingresso area portuale (Club Vela) – attraversamento area portuale – uscita via Caduti del Mare – via Trento – via Santorre di Santarosa – lungomare Piermanni (direzione Sud, corsia lato mare) – Largo Italia – circonvallazione stadio – via Montenero (corsia sud) – Largo Italia – lungomare Piermanni (corsia lato monti) – via Santorre di Santarosa – via Matteotti (direzione sud) – ingresso via Cavour. L’evento sportivo torna dopo due anni di assenza.

