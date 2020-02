La storia di Mario: formalizza il divorzio dalla prima moglie e sposa Maria a 92 anni

CIVITANOVA - Dopo tanti anni di separazione formalizza il divorzio dalla prima moglie e a 92 anni si sposa con la donna (71enne) con cui era fidanzato da decenni.

Protagonisti della storia sono Maria Canu e Mario Gigli: il fatidico sì - ricco di emozione - sarà pronunciato in Comune a Civitanova il 6 febbraio davanti al sindaco Fabrizio Ciarapica. L’uomo era nato a Cingoli e successivamente si era trasferito a San Severino, mentre la donna è originaria di Oristano, in Sardegna.

I due (lei non si era mai sposata) si erano conosciuti a Milano una ventina di anni fa e ora vivono a Civitanova. Sono sempre stati l’unico a fianco all’altra: un amore indissolubile. Le pratiche per il divorzio tra Mario e la prima moglie sono state seguite dall’avvocato civitanovese Fabiola Cesanelli e ora il tanto atteso e desiderato matrimonio potrà diventare realtà. Una lunga storia di amore che finalmente trova il suo coronamento. E per l’occasione non mancheranno parenti ed amici, che festeggeranno la coppia.

