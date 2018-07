Stop bruciati, a tutta velocità contromano: gli spacciatori in fuga lanciano la cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Folle inseguimento ad uno scooter: i pusher braccati lanciano un involucro con mezz’etto di cocaina.I due a bordo dello scooter sono stati fermati per un controllo da una pattuglia in borghese in moto dei carabinieri di Civitanova, ma hanno ignorato l’alt dandosi alla fuga. Una fuga folle, con stop bruciati e strade prese in contromano. Durante la fuga i due si sono disfatti di un involucro con mezz’etto di cocaina, lanciandolo sono un'auto in sosta. Una volta pressati i due hanno abbandonato lo scooter e sono fuggiti a piedi.