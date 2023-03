Stanzino con cocaina, hashish e pieno di siringhe scoperto all'Hotel House

C IVITANOVA - Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri sui luoghi della movida del litorale maceratese. Nel corso di un servizio coordinato finalizzato al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti, alla tutela della legge sul lavoro, dell’igiene e della sanità pubblica, articolatosi tra mercoledì 22 e venerdì 24 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno eseguito, in collaborazione con il personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Ancona, una serie di controlli e accessi in numerosi esercizi pubblici e luoghi di aggregazione di tutta la fascia costiera del territorio provinciale, fra cui l’Hotel House di Porto Recanati.

L’esercente di un noto locale di Civitanova è stato sanzionato per violazioni concernenti delle inadempienze igienico sanitarie. Il gestore è stato segnalato all’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata per le ulteriori verifiche e incombenze.

Durante il medesimo controllo, esteso anche alla clientela, un’avventrice civitanovese di 40 anni è stata sorpresa dai militari mentre fumava all’interno del locale ove era in corso una serata danzante, incurante del divieto. La donna è stata identificata e sanzionata.

Per quanto riguarda l’attività antidroga, negli ambienti comuni del condominio Hotel House di Porto Recanati, i Carabinieri hanno scoperto una stanza utilizzata dai consumatori di eroina. Infatti, all’interno dell’angusto stanzino, sono state rinvenute numerose siringhe, ma anche sostanza stupefacente: 0,6 grammi di eroina e 12 grammi di cocaina. Nel corso del blitz all’interno del condominio, i militari hanno rintracciato e denunciato un uomo di 32 anni, destinatario di un divieto di avvicinamento alla famiglia emesso dal Tribunale di Macerata nel maggio 2022. L’uomo veniva deferito in stato di libertà in attesa delle disposizioni della Procura della Repubblica.

Incisivi anche i controlli alla circolazione stradale, tre automobilisti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, in violazione dell’art. 186 co. 2 del CdS: - un 33enne di Civitanova Marche è stato colto alla guida con un tasso alcolemico di 1,04 g/l; - un imprenditore di 56 anni, residente a Macerata, positivo con 1,00 g/l; - un 34enne di Porto Recanati, invece, con 1,50 g/l; per tutti e tre gli è scattato il ritiro della patente di guida e il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata.

All’esito del servizio sono stati complessivamente controllati 7 esercizi pubblici, 214 persone e 130 veicoli. Sono state elevate 21 contravvenzioni al Codice della Strada con tre patenti ritirate.