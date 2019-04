Lo lascia per tornare con suo marito, l’altro inizia a farle stalking

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Lei lo lascia per tornare insieme al marito, lui le imbratta l’auto con scritte oscene e la perseguita.Si aprirà questa mattina il processo a carico di un civitanovese di 45 anni accusato di stalking, diffamazione e danneggiamento. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2018 quando l’uomo, un autotrasportatore, avrebbe molestato la ex compagna con continue telefonate, messaggi e pedinamenti. L’uomo avrebbe anche affisso volantini in cui accusava la ex di essere una donna di facili costumi, stesso concetto sintetizzato in un solo aggettivo e vergato con spray nero sull’auto di lei insieme a disegni osceni. L’imputato è difeso dagli avvocati Simone Santoro e Gianluigi Boschi.