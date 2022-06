Ecco la stagione dei saldi, vigilia di attesa ma per i negozianti l’orizzonte è grigio

CIVITANOVA - Vigilia di saldi, da sabato partono i ribassi della stagione attesi dagli operatori commerciali per dar corpo a una ripresa dei consumi che almeno tre anni a questa parte tra difficoltà strutturali, mutamenti dei consumi, pandemia e crisi dovuta alla guerra in Ucraina, assomiglia più a una corsa a ostacoli che a una traiettoria regolare di crescita.

Un’occasione attesa per dare una scossa agli affari che, almeno per il momento, stanno andando molto a rilento. Il periodo è difficile e, a detta della presidente dell’associazione Centriamo, Debora Pennesi, «la situazione non è per niente bella, ma cerchiamo di essere comunque ottimisti».



Lo shopping va a rilento, a causa delle tante spese improvvise che la gente si è trovata a pagare nelle ultime settimane. E intanto i commercianti si sono organizzati per la serata del 2 luglio, quando cominceranno i saldi, in occasione dell’evento che è stato chiamato “La notte dei saldi”. Non sono programmati eventi in particolare, ma le vetrine dei negozi del centro resteranno illuminate con i negozi aperti fino a mezzanotte. «Abbiamo fatto richiesta per restare aperti fino a mezzanotte – ha spiegato Debora Pennesi – Speriamo che ci sia gente. La sera tutto il movimento è concentrato sul lungomare, la gente va a cena e difficilmente torna sul corso per fare acquisti. Speriamo bene, la situazione non è proprio bella. Speriamo ci sia movimento anche in centro e speriamo nei saldi per risollevare la situazione. Cerchiamo di essere ottimisti e fare quello che possiamo».



«Come di consueto – ha continuato Debora Pennesi -, durante il periodo dei saldi, la gente comprerà soprattutto abbigliamento e scarpe. Sono questi gli articoli che durante questo periodo i vanno di più». Il primo mercoledì di luglio, il 6, prenderanno il via le aperture serali del mercoledì in occasione delle serate di shopping sotto le stelle in programma per i mesi di luglio e di agosto. Un appuntamento consolidato che continua a piacere e al quale i commercianti hanno chiesto di dare continuità.



«Quest’anno avremo la collaborazione dell’associazione Il Palco per due serate a luglio e due serate ad agosto, dove suoneranno tre band musicali in giro per il centro – ha concluso la Pennesi –. Confermate anche le mostre d’arte in diversi punti della città. Mercoledì 6 luglio, dunque, ci saranno delle band ad allietare il passeggio».

