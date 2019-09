Infastidisce una donna al bar, poi spruzza spray al peperoncino: sei all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Una parola di troppo ad una donna che stava facendo colazione e scoppia la rissa in un bar del centro tra un gruppetto di sei persone e uno straniero. L'episodio è avvenuto all'alba, intorno alle 6. A quell'ora sei persone, tre uomini e tre donne, stavano facendo colazione. Ad un certo punto è entrato un extracomunitario, che ha infastidito una delle tre donne. Quelli che erano con lei hanno reagito e per difendersi lo straniero ha tirato fuori lo spray al peperoncino. Poi è scappato. Al pronto soccorso i sei, nessuno in gravi condizioni. Sul posto 118 e carabinieri.