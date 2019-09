Spranga contro la finestra: i ladri svuotano la cassa del patronato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Furto con spaccata negli uffici del patronato Acli, in pieno centro: i ladri danneggiano il vetro di una finestra sul retro con una spranga di ferro e, in questo modo riescono a fare irruzione. Entrano negli uffici e, alla fine, dopo aver rovistato un po’ ovunque, portano via monete e qualche banconota. Il bottino non è ancora stata quantificato, sull’episodio indaga la polizia.Il colpo è stato messo a segno nel fine settimana, nel mirino è finita la sede del patronato Acli, che è aperta da svariati mesi in corso Umberto I. Ad accorgersi di quanto accaduto nel weekend, non è ancora stato chiarito con esattezza quando, il personale che questa mattina si è recato ad aprire gli uffici del patronato. Sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia per risalire ai malviventi che nel fine settimana si sono introdotti negli uffici del patronato. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica.