Sporcizia e degrado al parco: â€‹trovato un panetto di hashish nell'aiuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - I giardini pubblici di via Cavour sono ancora meta ambita dai delinquenti locali che, stavolta, non hanno solo lasciato i segni inequivocabili della sbornia e del bivacco di lunedì notte (cartoni di vino, bottiglie di birra e recipienti per alimenti), ma anche un panetto di hashish di 81 grammi rinvenuto l’indomani mattina dagli addetti alla pulizia del verde del Comune.«Gli operai che si occupano dello sfalcio delle siepi mi hanno contattato (circa alle 8 del mattino) appena hanno notato lo stupefacente tra le erbacce dove c’è l’aiuola che dà verso l’ex ente fiera- riferisce Stefano Iacopini dell’Ufficio Ambiente-Così ho allertato i carabinieri, i quali sono intervenuti tempestivamente ed hanno sequestrato il panetto di droga». In realtà, questo episodio è legato ai fermi di un tunisino e di un siriano effettuati nel tardo pomeriggio di lunedì dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Civitanova sotto la guida del Maggiore Enzo Marinelli.