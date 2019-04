Si spoglia e passeggia tutta nuda in mezzo alle auto incolonnate

di Chiara Marinelli

CIVITANOVA - A spasso completamente nuda in pieno centro. Non è passata ovviamente inosservata la donna che l’altro ieri pomeriggio è stata vista camminare lungo la trafficata via Indipendenza, senza nulla addosso. Erano circa le 17 del pomeriggio del 25 aprile e a quell’ora, complice la giornata di festa, in giro, sia a piedi che in macchina, c’erano parecchie persone.In tanti hanno scelto Civitanova per trascorrere il giorno festivo. Stessa cosa ha fatto una giovane donna, residente nel Fermano. Ad un certo punto è comparsa lei. Si è completamente denudata e girava per strada, tra le macchine incolonnate per raggiungere sia il centro cittadino che la statale adriatica.