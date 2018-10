Spinge l'ex moglie fuori dall'auto e poi gliela ruba: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Si fa dare un passaggio in automobile dalla sua ex moglie, ma poi improvvisamente la spinge giù dalla macchina, si impossessa delle chiavi e riparte a tutto gas, facendo perdere le sue tracce per alcune ore. È stato individuato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal maggiore Enzo Marinelli, un cinquantenne residente a Civitanova. È finito nei guai per il reato di rapina. L’episodio in questione è avvenuto nel pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle 16.15. L’uomo e la donna, che erano stati sposati e ora sono si sono separati, si erano incontrati poco prima.