Si è spento il grande portiere Centini: addio al "Gatto magico" rossoblù

CIVITANOVA - La città di Civitanova ha perso il suo “gatto magico”. Questo il soprannome che i tifosi rossoblù avevano dato ad Ariodante Centini, portiere di quella Civitanovese che conquistò per la prima volta la serie C nel 1961. Si è spento l’altra sera all’età di 80 anni (ne avrebbe compiuti 81 il 19 agosto) in una camera della clinica Villa dei Pini dove era ricoverato.Nativo di Pollenza, Centini è diventato civitanovese a tutti gli effetti. Qui ha vissuto gli anni d’oro della sua carriera, qui ha trovato lavoro, qui ha messo su famiglia. Dei colori rossoblù è rimasto innamorato fino alla fine. Appena lo scorso ottobre, proprio su queste colonne, lanciò un appello per non toccare lo stadio Polisportivo. In quel periodo, il sindaco aveva infatti parlato di un progetto per realizzare un nuovo impianto abbattendo quello esistente. «Ma quei gradoni sono intrisi di storia e sudore – aveva detto nell’intervista “Ario” – il Polisportivo nacque nel 1961, quando vincemmo il campionato, perché l’Ippodromo non era adeguato. Oggi non c’è questa esigenza. Quello su cui impegnare risorse ed energie è la squadra che va riportata a livelli decenti». Proprio la sera in cui è venuto a mancare, la Civitanovese era impegnata ad Ancona per il titolo regionale di Prima Categoria. Viene in mente allora una epica partita di serie C in cui i dorici riuscirono a battere i rossoblù ma solo dopo che Centini, in seguito ad uno scontro, subì la frattura di una costola. Rimase comunque in campo (non c’erano sostituzioni all’epoca). Ha vestito la maglia rossoblu dal 1957 al 1964, poi tre stagioni in B nell’Alessandria e il ritorno nella Civitanovese nel 1967.