Si è spenta a 91 anni Odda Ripari, era la madre di Ottavio Brini: questa mattina il funerale

CIVITANOVA - La Città Alta perde uno dei suoi personaggi più conosciuti. All’età di 91 anni si è spenta Odda Ripari, per tutti Lola, madre del noto politico Ottavio Brini, ex consigliere regionale di Forza Italia. Per decenni ha gestito la tabaccheria di famiglia, situata in via Annibal Caro, nel cuore del centro storico. Se ne è andata quattro anni dopo il marito, Vittorio Brini, altra figura molto conosciuta a Civitanova, che ha ricoperto per molto tempo il ruolo di cronista di giudiziaria, quando il tribunale della Città Alta era ancora operativo.

La notizia della scomparsa di Lola Brini è circolata in fretta all’interno delle mura castellane. Tante persone, anche sui social, si sono strette intorno al figlio Ottavio e agli altri figli, nipoti e pronipoti. Condoglianze sono arrivate da molti esponenti della politica locale e da semplici cittadini, che ricordano Lola e l’attività che portato avanti finché le condizioni di salute lo hanno consentito. Fra gli attestati di vicinanza alla famiglia ci sono anche quella della società partecipata comunale Atac, della quale il figlio Ottavio è consigliere d’amministrazione. I funerali della compianta vedova Brini sono stati fissati per questa mattina alle 11 nella chiesa di San Francesco.

