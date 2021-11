CIVITANOVA - La Srl era un copertura per spacciare marijuana e hashish online: arrestati i due titolari con quasi 160 kg, denunciati i dipendenti. È quanto hanno scoperto i militari della Finanza di Civitanova nel corso di un'irruzione nella sede di una società dedita all vendità di oggetti online. Ma in sede avevano 158,5 kg tra hashish e marjuana, in gran parte già impachettati per essere consegnanti. Sequestrati anche 6.300 euro in contanti. Arrestati i due soci della Srl, denunciati i due dipendenti.

I Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, con l’ausilio dell’unità cinofila in forza al Reparto, hanno sottoposto a controllo una Srl., esercente commercio al dettaglio di prodotti via internet, insospettiti dall’intenso odore caratteristico dei derivati della canapa indiana che si percepiva nei pressi dell’accesso all'attività.

Le Fiamme Gialle, all’atto dell’accesso nei locali della stessa, hanno potuto sin da subito effettivamente constatare la presenza di numerosi scatoloni contenenti marijuana e hashish - in corso di sistemazione da parte di due dipendenti della società, addetti al facchinaggio e all’attività di segreteria - pronti per esser venduti on line e al dettaglio. Le sostanze stupefacenti, pari a 157,8 Kg., sono state quindi sottoposte a sequestro probatorio. Dai contestuali approfondimenti investigativi svolti, i finanzieri sono risaliti alla compagine sociale della società controllata, risultata composta da un socio di maggioranza (al 51%) nonché amministratore unico e da un socio di minoranza (al 49%). I militari hanno quindi dato seguito, nei loro confronti, a mirate perquisizioni domiciliari. La perquisizione domiciliare condotta nei confronti del socio di maggioranza si è conclusa con il sequestro di 518 grammi di marijuana e 159 grammi di hashish, mentre quella eseguita nei riguardi del socio di minoranza si è conclusa con il sequestro di € 6.300 in contanti, ritenuto provento dell’attività delittuosa, 12,50 grammi di marijuana e 13,22 grammi di hashish.

Nel corso del servizio sono stati quindi complessivamente sequestrati oltre 143 Kg. di marijuana e circa 15,5 Kg. di hashish, per un totale di oltre 158,50 Kg. di sostanze stupefacenti.

I due soci, responsabili della gestione aziendale, sono stati arrestati per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Macerata, agli arresti domiciliari. I due dipendenti della S.R.L. sono stati invece denunciati a piede libero, in concorso, per il medesimo illecito penale.

Ultimo aggiornamento: 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA